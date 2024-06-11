Romanya ekibi Petrolul Ploieşti'nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İmza töreni ile başlayan yeni görevinde Topal, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninin ardından taraftara açık olarak yapılan antrenmanda, Mehmet Topal ve futbolcular taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, yeni teknik direktörlerine sevgi gösterilerinde bulunarak 'Türkiye' tezahüratları yaptılar ve meşaleler yakarak büyük bir coşku yaşadılar.

Mehmet Topal için düzenlenen imza töreninde özel bir forma hazırlandı. Formanın yarısı Türkiye bayrağını, diğer yarısı ise Petrolul Ploieşti'nin renklerini içeriyordu. Törende Topal'ı eşi Selda Topal ve oğulları Mehmethan da yalnız bırakmadı.