Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran teknik direktör Mehmet Topal, kulüpteki görevini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Haziran ayında büyük bir heyecanla göreve başlayan Topal, başarılarına rağmen yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılma kararı aldığını belirtti.

Ligde Play-Off hattında tamamladı

Topal yönetiminde Petrolul Ploieşti, 21 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 10 beraberlik alarak 31 puanla 6. sırada yer aldı. Takımı şampiyonluk Play-Off hattına taşımayı başaran genç teknik adam, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Topal’dan veda açıklaması

Mehmet Topal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Romanya’nın en köklü kulüplerinden Petrolul’de ilk teknik direktörlük deneyimime büyük bir heyecanla başladım. Taraftarlarımız ve oyuncularımızla aile gibi olduk. Ancak yöneticilerimizle geleceğe dair planlarımızın uyuşmadığını gördüm. Bu durum beni fazlasıyla etkilediği için kulüpteki görevimi sonlandırma kararı aldım. Kulübün ve benim için en doğru kararın bu olduğuna inanıyorum.”

Kupada da iddialı performans

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu’nda da etkili bir performans sergiledi. 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Zorluklara rağmen istikrar sağladı

Kısıtlı bütçeye rağmen Petrolul Ploieşti’yi yarıştan koparmayan Mehmet Topal, takımıyla önemli başarılar elde etti. Ancak uzun vadeli planlamada yaşanan anlaşmazlıklar, bu birlikteliğin sona ermesine yol açtı.