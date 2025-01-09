Grubun uluslararası projelerini yakından takip eden Tosmur, iş dünyasındaki yoğun temposunu sürdürmeye devam ediyor. Adana, İstanbul, Romanya, Bursa, Çanakkale ve Ankara hattında sık sık seyahat eden Mehmet Tosmur, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik kararlar almak için sahada aktif bir rol üstleniyor. Romanya’daki yatırımların bölge ekonomisine ve grup vizyonuna olan katkılarını değerlendiren Tosmur, çalışmaların en verimli şekilde ilerlemesi için ekiplerle bir araya geldi.Yoğun iş programına rağmen, Tosmur’un uluslararası projelerde gösterdiği liderlik, Tosmur Grubu’nun globalleşme sürecine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ