Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yeni yönetim kuruluna seçildi. Türkmen, derneğin vizyonuna katkı sunmayı ve ilçesini öne çıkan bir yerel yönetim haline getirmeyi hedefliyor.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği’nin vizyonu

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği, 2012 yılında kurulmuş ve 2480 üyeye sahip. Dernek, belediyeler arasındaki işbirliğini arttırmayı, çevre, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha yaşanabilir kentler oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, eski ve mevcut belediye başkanlarının özlük haklarını koruma görevini de üstleniyor.

Başkan Türkmen’den Kemalpaşa için yeni hedefler

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, Kemalpaşa'nın ülke genelinde tanınan ve öne çıkan ilçelerden biri haline gelmesini hedeflediğini belirtti. Ankara’da kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde ilçesinin bürokratik süreçlerini hızlandırmayı ve hizmet alımını kolaylaştırmayı planladığını ifade etti.

Derneğe katkı ve teşekkür mesajı

Başkan Türkmen, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda, ülke çapında görev yapan belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, derneğin kurulumuna katkı sağlayanlara teşekkür etti. Ayrıca, derneğin gelecekteki başarıları için dileklerde bulundu ve tüm belediye başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.