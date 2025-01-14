TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'un ikinci kez düzenlenen seçimli olağanüstü kongresinde, tek aday olarak katılan Mehmet Uğur Tatar, yeni başkan olarak seçildi. Başkan Tatar, göreve gelir gelmez Denizlispor camiasına umut dolu mesajlar verdi.

Başkan Tatar'dan gelecek vizyonu

Yeni başkan, yayımladığı mesajda, "Denizlispor'un geleceği için hep birlikte çalışacağız ve başarılarla dolu bir yolculuk yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. Tatar, kulübü daha iyi yerlere taşıma konusunda kararlı olduğunu belirtti ve "Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mesajında Denizlispor’un hak ettiği yerlere taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ve yolda tarafların desteği ve camianın inancı ile en büyük güç kaynağı olduğunu dile getiren Denizlispor Başkanı Mehmet Uğur Tatar; “Denizlispor Kulübü Başkanı olarak bu onurlu görevi üstlenmiş bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu önemli sorumluluğu şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizle üstlenirken bizlere duyulan güven için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Denizlispor’u hak ettiği yerlere taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Taraftarlarımızın desteği ve camiamızın inancı, bu yolda en büyük güç kaynağımız olacaktır” diye konuştu.

“Denizlispor’umuz başarıları için gece gündüz çalışacağız”

Sözlerinin devamında ise gece gündüz çalışacakları adına söz vererek Denizli ve ülkeye hayırlı dileklerini dileyen Başkan Tatar; “Denizlispor’umuzun geleceği için hep birlikte çalışacağımıza ve başarılarla dolu bir yolculuk yaşayacağımıza inanıyor ve sizlere başarıya giden yolda gece gündüz demeden dürüstlük içerisinde azimle inançla yılmadan çalışma sözü veriyorum. . Bu bir Mehmet Uğur Tatar sözüdür. Hizmet yolumuz Denizli’miz ve Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.