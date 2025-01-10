MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken jürisi Mehmet Yalçınkaya, oğlunun doğum günü kutlamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Yalçınkaya, Utkan adlı oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Aslanım benim, canım oğlum doğum günün kutlu olsun yol arkadaşım iyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yılların olsun" yazdı.

"Babasının kopyası"

Fotoğrafı gören takipçiler, Utkan’ın babasıyla olan benzerliğini fark ederek "Babasının kopyası", "Maşallah çok büyümüş", "Allah analı babalı büyütsün" gibi yorumlar yaptı. Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu, şeflik yolunda babasının izinden gidiyor ve sosyal medya kullanıcıları da bu benzerlikleri eğlenceli bir şekilde paylaşıyor. Yalçınkaya, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürdüğünü sık sık vurguluyor.