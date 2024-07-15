Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.
Sığınak içerisinde yapılan detaylı aramalarda şu mühimmatlar ele geçirildi:
- 14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı,
- 1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı,
- 30 adet 12.7 mm mühimmatı,
- 7 adet basma EYP düzeneği,
- 7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği,
- 17 adet sevk fişeği,
- 16 adet Alpha-fire (yanıcı madde),
- 3 adet eriş mayını,
- 1 adet hilti ucu,
- 2 adet şemsiye,
- 2 adet jelikan,
- Çok sayıda pil bloğu ve EYP yapımında kullanılan malzeme.
MSB'den açıklama
MSB tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen bu mühimmatların bölgedeki terörist faaliyetlere yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Pençe-Kilit Operasyonu'nun devam eden etkinlikleriyle birlikte, bölgede güvenlik sağlanması ve terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğü belirtildi.