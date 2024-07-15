Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

Sığınak içerisinde yapılan detaylı aramalarda şu mühimmatlar ele geçirildi:

14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı,

1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı,

30 adet 12.7 mm mühimmatı,

7 adet basma EYP düzeneği,

7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği,

17 adet sevk fişeği,

16 adet Alpha-fire (yanıcı madde),

3 adet eriş mayını,

1 adet hilti ucu,

2 adet şemsiye,

2 adet jelikan,

Çok sayıda pil bloğu ve EYP yapımında kullanılan malzeme.

MSB'den açıklama

MSB tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen bu mühimmatların bölgedeki terörist faaliyetlere yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Pençe-Kilit Operasyonu'nun devam eden etkinlikleriyle birlikte, bölgede güvenlik sağlanması ve terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi için kararlılıkla çalışmaların sürdüğü belirtildi.