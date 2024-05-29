Bunlar da ilginizi çekebilir

Olaylarda 6 polisin yaralandığı, çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren protestocular, demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis göstericilere kalkanlarıyla engel oldu.

Eylemciler, İsrail hükümetine de tepki göstererek İsrail Büyükelçiliğine doğru yanıcı cisimler, sis bombaları ve taş fırlattı.

Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.

İncirde ilekleme dönemi bu yıl erken başladı

İncirde ilekleme dönemi bu yıl erken başladı

BOGOTA (AA) - Meksika ’nın başkenti Meksiko’daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde meydana gelen olaylar da 6 polis yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.