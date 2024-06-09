Meksika'nın San Luis Potosí kentinde bulunan popüler bir barda yaşanan feci olayda, bir grup genç teras balkonundan 12 metre yükseklikten zemine çakıldı. Güvenlik kamerası kayıtları, izdiham anını ve korkunç düşüşü gözler önüne serdi.

2 kişi ölü, 5 kişi ağır yaralı

Meksika'nın San Luis Potosí kentinde bir plazanın üçüncü katında bulunan Rich adlı barda, gençler arasında izdiham yaşandı. Güvenlik kamerası kayıtları, teras bardan 12 metre aşağı düşen gençlerin korkunç anlarını gözler önüne serdi. İki kişi hayatını kaybederken, beş kişinin durumu ağır. Mekanın kaçak olarak işletildiği belirtilirken, yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.