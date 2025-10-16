Tropik Priscilla ve Raymond fırtınalarının vurduğu Meksika’da meydana gelen sellerde ölü sayısı 66’ya, kayıp sayısı 75’e yükseldi. Felakette 50 bin ev hasar gördü.

Tropik fırtınalar sele neden oldu

Meksika’da Tropik Priscilla ve Raymond fırtınalarının neden olduğu şiddetli yağışlar büyük sel felaketine yol açtı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, felakette ölü sayısının 66’ya çıktığını, kaybolanların sayısının ise 75 olarak güncellendiğini açıkladı.

Bazı kasabalarda halen elektrik hizmetinin sağlanamadığını belirten Sheinbaum, 100’den fazla yolun kapalı olduğunu kaydetti.

Sheinbaum, silahlı kuvvetlerin öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi:

"Şu anda öncelik yolların yeniden açılması, ardından yeniden inşa süreci başlayacak. Ailelerle temas halindeyiz, nerede bulunduklarını, onlara en yakın kişilerle ve olay yerindekilerle görüşerek daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz."

Meksika medyasına göre, son yılların en büyük sel felaketinde etkilenenlerin sayısı 250 bini, hasar gören evlerin sayısı ise 50 bini geçti.

Seller nedeniyle çok sayıda ev ağır hasar gördü, bazı yollar ulaşıma kapandı ve elektrik kesintileri yaşandı. Kurtarma ekipleri hasar gören bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, afet sonrası yeniden inşa planlaması başlatıldı.