Melek Mosso İzmir'de Konser Verdi

Ünlü sanatçı Melek Mosso, 31 Mayıs Cuma akşamı İzmir’de unutulmaz bir konsere imza attı. Türkiye’nin en iyi eğlence mekanlarından olan Mumlu’da gerçekleştirilen konserde, Mosso İzmirli hayranlarına müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

İzleyiciler, gece boyunca sanatçının enerjisi ve performansıyla coşku dolu anlar yaşadı. Mosso, konser süresince "Keklik Gibi", "Vursalar Ölmem", “Hayatım Kaymış” gibi hit parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı Melek Mosso’nun güçlü sesi ve sahne performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.