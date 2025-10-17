Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce ailelerinin katıldığı bir törenle basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Çift hakkında geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Melek Mosso davacı, Serkan Sağdıç ise davalı olarak hazır bulundu. Mahkeme, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle çiftin anlaşmalı boşanmasına karar verdi.

Maddi Talepler Yok

Tarafların mahkemeye sunduğu protokol gereği nafaka, tazminat veya mal rejimine dayalı alacak taleplerinde bulunmadığı öğrenildi. Duruşmada hakim, çiftin boşanmak isteyip istemediğini sordu ve her iki tarafın da “boşanmak istiyorum” yanıtı vermesiyle karar açıklandı.