AK Parti Kastamonu Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Namlı’nın sert eleştirileri sonrası Mosso, “Yine çağırın, yine gelirim, yine canımın istediğini giyerim” diyerek tepki gösterdi.

Olay, Kastamonu Belediyesi’nin 24 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümü kapsamında düzenlediği etkinlikte yaşandı. Mosso sahneye çıktığı sırada Namlı, sosyal medya ve açıklamalarıyla şarkıcının kıyafetini hedef almıştı. Namlı, yaptığı açıklamalarda Mosso’nun kıyafetinin Kastamonu kültürüne uygun olmadığını savunmuş ve gençlerin örnek alınamayacağını ileri sürmüştü.

Melek Mosso ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Namlı’nın sözlerine sert tepki gösterdi. Mosso, “Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim. Söylediklerinde iki doğru vardı, onlar için teşekkür ediyorum. Birincisi, Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik ve demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu” ifadelerini kullandı.

Mosso açıklamasını, “Beyefendinin gafleti, Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın, yine geleceğim ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim. Çok sevgiler” sözleriyle tamamladı.

Konser ve yaşanan tartışma, sosyal medyada da geniş yankı bulurken, Mosso’nun yanıtı takipçiler tarafından destek gördü.