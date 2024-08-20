Yunusemre Belediyespor’un genç ve yetenekli güreşçisi Melih Özdemir, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. Ayak Güreşleri kapsamında düzenlenen Balıkesir 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde önemli bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükselen Melih Özdemir, deste büyük boy kategorisinde gümüş madalya kazanarak Manisa’ya gururla döndü.

"Altın madalya için hazırlanıyorum"

Başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Melih Özdemir, 6 - 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 672. Antalya Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hedeflerinin büyük olduğunu ve her turnuvada Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Özdemir, geleceğe sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Melih Özdemir’in başarısını değerlendiren Antrenör Ali Gökçen, kazanılan gümüş madalyayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a armağan ettiklerini dile getirdi. Gökçen, Elmalı’daki turnuvadan da madalya ile dönerek, deste büyük boy kategorisindeki lig sezonunu ilk 4 içinde bitirme hedefinde olduklarını belirtti.