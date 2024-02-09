Arka arkaya verdiği konserler ve dillere dolanan eserleriyle son dönemin parlayan yıldızı Melike Şahin, en sevilen şarkılarını depremde zarar gören çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla söyledi.

Konser gelirlerinin bir bölümünü Darüşşafaka’nın Eğitim Bizden Yuva Sizden kampanyasına bağışlayan sanatçı, depremden zarar gören çocukların eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, buna katkı sağlayan siz değerli sevenlerime çok teşekkür ederim dedi.

MELİKE ŞAHİN KÜÇÜK HAYRANI İLE BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ'NDE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde annesinin omzunda Melike Şahin konserinde tüm içtenliği ile sanatçının şarkılarına eşlik ettiği videosu sosyal medyada ilgi çeken Başak Ela, Şahin'in çağrısı ile konser öncesi sanatçı ile buluştu.

Melike Şahin, konser öncesi küçük hayranı Başak Ela ile kuliste buluştu. Plaklarını imzalayan ve beraber fotoğraf çekilip sohbet eden Başak Ela ve Melike Şahin, sahnede de 'Deli Kan' şarkısını birlikte söyledi.

BEN DE GEÇEN SENE DÜNYA EVİNE GİRDİM

Konser sırasında bir hayranının evlilik teklifine esprili bir dille yaklaşan Şahin, çifte mutluluklar dileyerek ben de geçtiğimiz sene dünya evine girdim. Heyecanınızı paylaşıyor, size sonsuz mutluluklar diliyorum diyerek Tutuşmuş Beraber şarkısını genç çift için söyledi.