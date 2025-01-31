2025 yılı için heyecanla beklenen 'O Ses Türkiye' yarışması, yeni jüri kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Jüri üyelerinin netleşmesinin ardından en çok merak edilen isimlerden biri de Melike Şahin oldu. İlk kez jüri koltuğuna oturacak olan ünlü şarkıcı, yarışma ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı şaşkınlığı samimiyetle paylaştı.

"Çok şaşırdım, 'Ben ne alaka?' dedim"

Melike Şahin, 'O Ses Türkiye' teklifini aldığında yaşadığı şaşkınlıkla ilgili şunları söyledi: "Çok şaşırdım. 'Ben ne alaka?' diye düşündüm. Ama sonra enine boyuna düşündüm ve 'Ya neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş."

Büyük heyecan başlıyor

Yarışmaya katılacak olan Melike Şahin, henüz jüri koltuğunda tam anlamıyla ısınmadığını ancak ilerleyen bölümlerde tam performansını sergileyeceğini ifade etti. "Beni 5. ya da 6. bölümde daha çok hissedeceksiniz" şeklinde konuştu.