Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi Müstakil Konut Yapımı için 26 Haziran Çarşamba günü kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’nin ilk yatay mimari projesi için ihale düzenleneceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir Melikgazi hediye etmek, onlara rol model olabilmek için birbirinden farklı projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Melikgazi’mizde yeni bir ilke imza atıyoruz. Yatay mimariye sahip projemizle vatandaşlarımız konforlu, nezih, depreme dayanıklı konutlara kavuşacaklar inşallah. Bu kapsamda Altınoluk Mahallemizde müstakil konutlarımızı hayata geçireceğiz. Müstakil konutlarımızın üzerinde güneş enerjisi, yağmur suyu toplama hattı olacak ve yatay mimariyi Melikgazi’mizin birçok yerinde yaygınlaştırarak ülkemize örnek olacak bir projeye daha imza atmış olacağız. Projemizi hayata geçirecek çalışmalarımız için ihalelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. 28 adet müstakil konut için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te, 32 adet müstakil konut için 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.30’da, 32 adet müstakil konut için 3 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te ve 28 adet müstakil konut için 3 Temmuz Çarşamba günü 14.30’da ihale düzenleyeceğiz. İhalemize tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz. Melikgazi’mize el birliği ile yeni değerler kazandırmaya, örnek projelerle yeni bir soluk getirmeye devam edeceğiz. Şimdiden Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.