Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Gesi Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Yunus Emre Cami’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmette sınır tanımayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mahallesi’ne kazandıracağı cami için çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Gesi Mahallemizde özellikle mezarlığa yakın olması nedeniyle bir cami ihtiyacı vardı. Cenaze namazlarının kılınması, definlerin yapılması, aynı zamanda vakit namazlarının kılınması için. Özellikle korona ve depremle birlikte bahçeli evlere olan talep arttı. Dolayısıyla burada da büyük bir yapılaşma söz konusu. Vatandaşlarımız buraya bir cami istiyordu. Hayırseverlerimiz Celal Poyraz, Sinan Poyraz, Poyraz ailesine teşekkür ediyoruz. Yunus Emre ismiyle güzel bir cami yaptırıyorlar. Şadırvanıyla, bahçesiyle, hoca eviyle çok güzel bir imkan olacak. Cenab-ı Allah helal para kazanmayı nasip etsin. Hayırlı, helal, bol kazanç versin. Herkese de böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. En kısa zamanda, yaz sonunda caminin açılışını yapacağız inşallah. Herkesi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Hayırsever Celal Poyraz da Başkan Palancıoğlu’na cami yapımı için kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.