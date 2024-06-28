Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapılacak olan 40 adet daire ve 2 adet dükkandan oluşan 1 blok için ihale gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’de kentsel dönüşüm çalışmaları ile vatandaşlara konforlu ve güvenli konutlar kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapılacak olan 40 adet daire ve 2 adet dükkandan oluşan 1 blok için ihale gerçekleştirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Encümenimizle birlikte Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Bölgemizde bir ihaleyi daha gerçekleştirmiş olduk. Toplam 40 adet daire, 2 adet dükkandan oluşan 1 blok yapının ihalesini gerçekleştik. Müteahhit firmamıza, vatandaşlarımıza ve hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa zamanda projenin yapımına başlanılacak ve 24 ay gibi bir sürede tamamlanacak. Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümde 6 farklı bölgede çalışma yapmaktayız. Kazım Karabekir Mahallemizde 1. Etap Kentsel Dönüşüm çalışması kapsamında yaklaşık 2 bin daireden ve 120 adet dükkandan oluşan 130 bin metrekarelik alandaki büyük bir projeyi tamamladık. Okulları, sağlık ocağı, pazar yeri, kütüphanesi, her şeyi tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız çalışmalarımızdan oldukça memnunlar. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın onayını verdiği Kazım Karabekir 2. Etap Kentsel Dönüşüm Çalışmasının da ihalesini gerçekleştireceğiz. Yıldırım Beyazıt’ta 2 yıl önce ihalesini yaptığımız 6 bloktan oluşan yapılarımız tamamlandı. İnşallah yakın zamanda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tüm müteahhit arkadaşlara güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi 2. Etap çalışmaları için ihalemizi yaptık. Bugünkü ihalemizle birlikte sadece 2 bloktan oluşan bir ihalemiz kaldı. Onu da bitirdiğimizde Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm 2. Etap çalışmasının da ihalesi bitmiş olacak. Önümüzdeki günlerde Çorakçılar, Kazım Karabekir, Küçük Ali, Altınoluk Mahallelerimizde yeni ihalelerimiz olacak. Tüm müteahhit kardeşlerimizi bekliyoruz. Melikgazi Belediyesi vasıtasıyla yeni konutlar yapılıyor ve vatandaşlarımız çok daha güvenli yerleşim alanlarına kavuşuyorlar. Ben özellikle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm projelerimiz en güzel şekilde ilerliyor. İnşallah yeni kentsel dönüşüm projelerini de Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun diyorum.”