Melikgazi Belediyesi’nin yetişkinler için Danışmentgazi ve Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği yüzme kursu kayıtları başladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların sosyal ve sportif faaliyetlerini destekleyen kurslara her gün yenilerini ekleyerek zenginleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ilgi ve taleplerine göre çeşitli kurslar açıyoruz. Verimli vakit geçirmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor. El becerileri ya da eğitimin yanında spor ve sanatla da ilgilenmeleri hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak önem arz ediyor. Her sene olduğunu gibi bu sene de en sevilen ve ilgi gören kurslarımızdan biri olan yüzme kurslarımıza yoğun bir talep söz konusu. Tınaztepe ve Danışmentgazi Sosyal Tesisleri'mizde 15 yaş ve üzeri yetişkinlerimize yönelik kurs kayıtlarımız devam ediyor. Maşallah her sene kursiyer sayımızı artırarak devam ediyoruz. Havuzlarımızda hijyen tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Havuzlarımızın bakım ve temizliği özenle yapılıyor. Profesyonel eğitmenlerimiz tarafından hizmet verilecek kursumuza kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/yuzmekurs#/ adresimizden başvuru yapabilirler. Hem spor yapmak hem de verimli vakit geçirerek sosyalleşmek isteyen tüm vatandaşlarımızı yüzme kurslarımıza bekliyoruz.” dedi.