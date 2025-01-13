Sinema ve edebiyat yorumlarıyla tanınan Melikşah Altuntaş, YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altuntaş, Özay’a yönelik ağır ithamlarda bulunarak, sosyal medyada büyük tartışmaların fitilini ateşledi.

"Filmi olmadan ortada yok"

Bir izleyicisinin Gupse Özay hakkındaki yorumuna yanıt veren Altuntaş, Özay’ın yalnızca film tanıtımları döneminde medyada görünür olduğunu öne sürdü. “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz? Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar, bütün kanalları gezer, sonra kaybolur. Güvenilir bir ünlü değil!” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

"150-200 TL tırtıklarsa programa gelir"

Altuntaş, Gupse Özay’ın programlara katılmak için izleyicilerin cebinden para aldığını ima ederek, “Filmi varsa, cebinizden 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim, bu bayanı yazmayın bana” şeklinde konuştu.

