Son olarak Mavi Mağara adlı filmle büyük beğeni toplayan Kerem Bürsin, Mayıs ayında iş insanı Melis Sabancı Tapan ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. İkili, o günden bu yana magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Melis Sabancı Tapan, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaparken, gazetecilerin aşk hayatı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Aşkları hakkında ilk kez açıklama yaptı

Bebek’te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melis Sabancı Tapan, sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili sorulara içtenlikle cevap verdi. Tapan, "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz" diyerek, özel yaşamlarına dair daha fazla paylaşımda bulunmak istemediğini belirtti. Ayrıca, yoğun iş temposu nedeniyle birbirlerine vakit ayırmakta zorlandıklarını vurgulayan Tapan, "Biraz ayrı kaldık, ancak işlerimiz çok yoğun" dedi.

Çeşme'de birlikte vakit geçirdiler

Geçtiğimiz günlerde, Melis Sabancı Tapan ve Kerem Bürsin’in Çeşme’de buluştuklarına dair çıkan haberlere de değinen Tapan, "Evet, Kerem iş için orada. Güzel vakit geçirdik, her şey güzel, mutluyuz" şeklinde konuştu. Aşk hayatına dair oldukça pozitif ifadeler kullanan Tapan, ilişkisinin gidişatından oldukça memnun olduğunu belirtti.

Melis Sabancı Tapan ve Kerem Bürsin, yoğun iş hayatlarına rağmen birbirlerine vakit ayırmaya özen gösterdiklerini ve ilişkilerini özel tutmak istediklerini de dile getirdi. Bu açıklamalar, çiftin hem özel hayatlarını hem de aşklarını basından uzak tutma kararlarını pekiştirdi.