Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, eşi milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birlikte mutlu anlarını paylaştı. Çift, doğum öncesi son günlerinde objektif karşısına geçerek karnı burnunda pozlar verdi. Siyah beyaz fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Pamuk, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, mutluluklarını sosyal medya üzerinden de duyurmuştu. Evlendikten sonra soyadını Yazıcı olarak değiştiren oyuncu, kısa süre sonra hamile olduğunu açıkladı. Şimdi ise ilk çocuğunu kucağına almak için heyecanla bekliyor.

Pamuk, daha önce bir erkek bebek beklediğini duyurmuş ve hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşarak büyük ilgi görmüştü.