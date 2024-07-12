2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirdi. Bu değişiklik takipçilerinin gözünden kaçmadı ve çiftin evlendiği yönündeki dedikodular doğrulanmış oldu.

Masal gibi düğün

Paris'te gerçekleşen düğün, adeta bir masal gibiydi. Çift, düğünden çekilen ilk fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine bu mutlu anlarını gösterdi. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yorum yağmuruna tutuldu

Çiftin düğün fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Melisa Aslı Pamuk'un zarif gelinliği ve Yusuf Yazıcı'nın şıklığı, takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin düğün fotoğrafları, hayranları tarafından binlerce kez paylaşıldı ve yorumlarla doldu.