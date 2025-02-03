Ünlü oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında rol aldığı Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" dizisinde YPG/PYD üniforması giyerek canlandırdığı karakter nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Sözen, ifadesinde, giydiği kıyafetin bir örgütü simgelediğini bilmediğini belirterek, "Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum" dedi.

"Vatanımı milletimi seven birisiyim"

Sözen, dizinin Türkiye'de yayınlanmadığını ve herhangi bir propaganda amacı taşımadığını ifade etti. Ayrıca, "Vatanımı milletimi seven birisiyim" diyerek, tüm iddiaları reddetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, oyuncunun açıklamaları dikkat çekti ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.