DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının video klibi de aynı anda izleyicilerle buluştu. Şarkının sözleri ve müziği Samet Kurt’a, düzenlemesi, mix ve mastering’i ise Can Tosun’a ait. Video klibin yönetmenliğini ise Melisa Taç ve Emre Şimşek birlikte üstlendi.

Hayalini paylaştı

Şarkıcılığın yanı sıra, ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayan Melisa Taç, gelecekte sinema filmi çekme hayalini de dile getirdi. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında birçok başarıya imza atan Taç, kariyerinde daha da ilerlemek için çeşitli projelere imza atmayı planlıyor.

Yeni teklisi "Narkoz" ile güncel müzik trendlerini ve sözlerini sahne performanslarına da yansıtmayı hedefleyen Melisa Taç, enerjik ve etkileyici bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. Yaratıcı ve sürprizlerle dolu müzik dünyasında, şapkasından ne zaman ne çıkaracağını tahmin etmek ise oldukça zor.

Eğlenceli ve sosyal yönü kuvvetli şarkılarla dikkat çeken Taç, dans pistine yönelik ve dünya çapında etkili şarkılar için stüdyodaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Melisa Taç, müzik kariyerinde kendine sağlam bir yer edinme yolunda emin adımlarla ilerliyor.