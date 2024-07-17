24 yaşındaki Vargas, saçlarını Kanarya sarısına boyatarak yeni bir görünüm elde etti ve bu değişikliği sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini yenileyen ve şu anda 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Vargas'ın yeni imajı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yeni saç yeni imaj

Saç rengi değişikliğiyle gündeme gelen Vargas'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Kanarya sarısı saçlarıyla sportif ve şık bir görünüm elde eden Vargas, genç yaşına rağmen stilindeki bu radikal değişiklikle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

İşte Melissa Vargas'ın yeni saçları...