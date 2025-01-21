Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MELSA satış mağazası, yenilenen konseptiyle hizmet vermeye devam ediyor. 1995 yılında yöresel ürünlerin satışını desteklemek amacıyla kurulan MELSA, hem Muğla’daki kadın istihdamını destekleyerek hem de kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarını yaşatarak büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

189 ürün, 23 kooperatif, 7 ilden ürün çeşidi

MELSA mağazasında, 23 kooperatif ve 2 belediye iktisadi işletmesinden alınan 189 farklı ürün yer alıyor. Ayrıca, Muğla dışındaki 7 ilden gelen ürünler de mağazada satışa sunuluyor. Üretim yapan 101 kadından ürün tedarik eden MELSA, her geçen gün tedarik ettiği kadın üreticilerin sayısını artırmayı hedefliyor. Bu ürünlere, MELSA mağazalarından ya da online satış platformu www.muglaelsanatlari.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kadın üreticilere destek: Hafize Erdoğan’ın MELSA yorumu

Marmaris’te yaşayan Hafize Erdoğan, MELSA’dan alışveriş yaparak kadın üreticilere ve kooperatiflere destek verdiğini belirtti. Erdoğan, “Gıda üzerine ürettikleri ürünler burada çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Bu yüzden MELSA’dan alışveriş yaparak yerel üreticilere destek oluyorum” ifadelerini kullandı.

Yenilenen mağaza, yeni vizyon

MELSA Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Ceylan, MELSA’nın özellikle kadınların yoğun olduğu kooperatiflerle işbirliği yaparak, Muğla’nın geleneksel el sanatlarını modern bir şekilde sergileyip pazara sunmayı hedeflediklerini belirtti. “Başkanımız Ahmet Aras’ın desteğiyle MELSA’ya yeni bir vizyon kazandırdık ve mağazamızı 15 günde yenileyerek hizmete sunduk. Artık daha fazla ilgi göreceğiz” dedi.

Başkan Aras: “MELSA, Muğla’nın kültürünü yaşatıyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MELSA’yı ziyaret ederek mağazanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Aras, “MELSA, Muğla’nın köklü kültürünü ve zengin el sanatlarını yaşatan bir merkezdir. Bu tür projelerle üreticilerin yanında olup, gelenekten geleceğe bir köprü kuruyoruz. Üretimin her aşamasında destek olmayı ilke edindik” dedi.