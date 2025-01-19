Usta yorumcu ve müzikli sahnelerin büyülü ismi Meltem Erensoylu, “Aşk Olmayınca” isimli tekli çalışmasını Hayrettin Güneş yapımcılığında ve Grandmusic çatısı altında sevenlerine sundu. Meltem Erensoylu yorumuyla “Aşk Olmayınca” isimli eserin aranjör koltuğunda başarılı müzisyen Atınç Tombak otururken şarkının sözlerinde İlkan Serdaroğlu, müziğinde Niran Ünsal imzası var.

“Aşk Olmayınca” isimli eserin klip çalışması usta isim Murat Küçük yönetmenliğinde Karaköy’de yapılırken Meltem Erensoylu performansıyla tamamlandı. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un albüm yaptığı Meltem Erensoylu, baba lakaplı sanatçı tarafından veliahtı olarak ilan edilmişti ve dişi ferdi Tayfur olarak anılmıştı. "Ben büyük şarkıların yorumcusuyum" iddiasında bulunan Meltem Erensoylu “İkinci kez baba acısını Ferdi Tayfur vefatıyla yaşadım, bir sanatçı eserleriyle ölümsüz olur, onu ölümsüz yapmak için elimden geleni yapacağım” dedi.