Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleşen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, “Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyor, bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ GFA)

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Bayram, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Müzeyyen Demirel ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milletvekili Özsoy, gerçekleştirilen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Kayserililere selamlarını göndererek Başkan Büyükkılıç, Özsoy ve Kayseri İl Teşkilatı’nın Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bayramlaşma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’mızda gerçekleşen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Siz değerli hemşehrilerimize selamını ileterek bayramımızı tebrik eden dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyor, bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.