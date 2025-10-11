Çeşme Belediyesi ve Medicana Çeşme Tıp Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yüzlerce kişi “Sağlığa Pembe Adımlar” yürüyüşüne katıldı.

Çeşme’de farkındalık yürüyüşü

10 Ekim 2025 Cuma günü Mehmetçik Parkı’ndan Çeşme Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşle başlayan etkinlikte, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yüzlerce Çeşmeli pembe adımlar attı.

Başkanlar etkinliğe katıldı

Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve İzmir Medicana Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal katıldı.

Başkan Denizli, konuşmasında kadın sağlığına verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi:

“Çeşme Belediyesi olarak, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek için birçok farkındalık çalışmasına yer veriyoruz. Çeşme Kadın Kooperatifimiz ve KETEM işbirliğiyle kadınlarımızın ücretsiz taramalara erişimini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl erken teşhis sayesinde kanseri yenen Semra ablamızın hikâyesi hepimize umut verdi.”

Denizli ayrıca Medicana ailesine, Çeşme Kart sahiplerine sundukları özel sağlık ayrıcalıkları ve kentteki sağlık hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Uzmanlardan bilgilendirici sunumlar

Etkinlikte Medicana Çeşme Tıp Merkezi Uzman Doktoru Erol Olcaş, meme kanseriyle ilgili güncel bilgiler paylaştı. Katılımcılara erken tanı yöntemleri, kendi kendine muayene teknikleri ve düzenli kontrollerin önemi anlatıldı.

Olcaş, şunları söyledi:

“Meme kanseriyle mücadelede en etkili yol farkındalıktır. Kadınlarımız düzenli tarama yaptırarak hem kendi hayatlarını hem de sevdiklerinin yaşamlarını koruyabilir.”

Farkındalık yürüyüşünün ardından, Çeşme DE Pilates Studio eğitmenleri eşliğinde pilates etkinliği düzenlendi. Katılımcılar hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdi.

Kadın sağlığında dayanışmanın merkezi Çeşme

Çeşme Belediyesi, yıl boyunca sürecek sağlık taramaları ve farkındalık çalışmalarıyla kadın sağlığına destek olmaya devam edecek. “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” mesajını yaygınlaştırmak için farkındalık etkinlikleri ve sağlık projeleri sürdürülüyor.