Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden (ICR) bir araştırma ekibi, farklı erken evre meme kanseri türlerine sahip 78 hasta üzerinde deneme yaptı. “Sıvı biyopsi” ile hastaların kanında kanser hücreleri tarafından salınan 1.800 DNA mutasyonu arandı.

ICR'den baş araştırmacı Dr. Isaac Garcia-Murillas, “Meme kanseri hücreleri ameliyat ve diğer tedavilerden sonra vücutta kalabilir, ama bu hücrelerin sayısı o kadar az olabilir ki takip taramalarında tespit edilemezler” dedi. Hastaların ilk tedavilerinden yıllar sonra kanserin nüksetmesine de bu hücreler neden oluyor.

Test, kanser nüksetmeden önce tümör DNA'sının izlerini tespit ediyor. Hangi hastaların kanserlerinin geri döneceğini %100 doğrulukla tespit ediyor. Tedavinin daha erken başlaması ve hayatta kalma oranlarının iyileştirilmesi umuluyor.

Araştırma henüz erken aşamada olmasına rağmen, meme kanserinin nüksetmesi erken tespit edildiğinde, kanseri yok etme ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasını ve tedavi edilemez hale gelmesini önleme olasılığı da artıyor. Testin ne zaman yaygın olarak kullanılabileceği henüz bilinmiyor.