Macaristan, meme kanserini gelişmeden dört yıl önce teşhis edebilmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. Yılda yaklaşık 35 bin kadının meme kanseri tarama testinden geçirildiği ülkede, yapay zeka tıpta devrim niteliğinde bir uygulama haline geldi.

Yapay zeka destekli erken teşhis

Yapay zeka, kanserin belirtilerini erken değil, çok erken yakalayabilmek için büyük veri setleriyle eğitildi. Meme dokusundaki en küçük değişiklikler bile, kanser gelişmeden dört yıl önce yapay zeka tarafından tespit edilebiliyor.

Mamografilerde ince detaylar

Bilgisayar destekli teşhis sistemi, çok sayıda mamografiyi inceleyerek en küçük doku değişikliklerini dahi saptıyor. Bu değişikliklerin kansere dönüşme ihtimaline bakılarak riskli dokular hakkında daha fazla veri üretiliyor.

Dört yıl öncesine giden tespitler

Yapay zeka, kanserin oluşumundan dört yıl öncesine kadar lekeleri tespit edebiliyor. Bu sayede meme kanseri çok daha erken evrede yakalanarak, tedavi şansının artırılması hedefleniyor. Macaristan, bu alandaki yenilikçi yaklaşımla meme kanseri teşhisinde öncü rol üstleniyor.