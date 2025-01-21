Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'da zorlu bir süreç yaşayan Memleket Partisi, il başkanlığı konteynerinin ikinci kez hırsızlar tarafından soyulmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. İl Başkanı Halil Kılıç, hırsızlık olaylarına sert tepki göstererek güvenlik talebinde bulundu.

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli büyük depremler, Hatay’ı derinden etkiledi. Yıkılan binaların ardından Memleket Partisi, il başkanlık binasının da kaybını yaşadı. Partinin, Antakya ilçesindeki otogar mevkiinde bir konteyneri il başkanlığı olarak kullanmaya başlaması, zorlu şartlarda devam eden faaliyetleri açısından önemli bir çözüm yolu olmuştu. Ancak, deprem sonrası yaşanan hırsızlık olayları, parti üyeleri ve il başkanlığı çalışanları için ciddi sorunlara yol açtı.

Memleket Partisi'nin Hatay İl Başkanlığı olarak kullanılan konteyner, daha önce de hırsızların hedefi olmuştu. Yaklaşık 14 ay önce aynı konteyner, polis tarafından bulunup İl Başkanı Halil Kılıç’a teslim edilmişti. Ancak bu kez, konteynerin içindeki eşyalara göz diken hırsızlar, pencereden girerek malzemeleri çaldılar. İl Başkanı Kılıç, durumu emniyete bildirdi ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

"Bu durumun tekrar etmesini istemiyoruz. Özellikle Memleket Partisi’ne yönelik bir hırsızlık serisi söz konusu," diyen Kılıç, yaşanan mağduriyet karşısında güvenliğin sağlanması için yetkililerden destek istedi.

Daha önce konteyner tamamen çalınmıştı

Geçmişte, Memleket Partisi il başkanlığı konteynerinin tamamen çalındığı bir olay yaşanmıştı. Hırsızlar, konteyneri sınır bölgesine bırakmış ve polis tarafından yakalanmışlardı. Şimdi ise konteynerin içindeki masa, sandalye, elektrik ve su malzemeleri gibi değerli eşyalara el koyan hırsızlar, bu kez de ciddi bir zarar bıraktılar. İl Başkanı Kılıç, yaşanan olayın partiye yönelik planlı bir saldırı olduğunu belirterek, güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, basın açıklamasında, parti faaliyetlerinin devam edebilmesi için güvenli bir ortamda çalışabilme taleplerini yineledi. "Burası, Hatay'daki Memleket Partisi il başkanlığımızın merkezi. Yalnızca bu konteyneri değil, içinde bulunan tüm malzemelerimizi de korumak zorundayız. Bu tür olaylar parti faaliyetlerimizi aksatıyor ve maddi zarara yol açıyor," ifadelerini kullandı.