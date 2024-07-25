Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray transfer de durmak bilmiyor. Son olarak Kopenhag takımından sağ bek oyuncusu Elias Jelert’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar için şimdide Hollandalı forvet iddiası ortaya çıktı. İtalya’nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor. Bonservisi elinde olan futbolcunun da Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ne kadar talep ediyor?

Edinilen bilgilere göre Hollandalı forvet bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor. Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı. Okan Buruk’un Hollandalı futbolcuyu hücumun her bölgesinde kullanabileceği ve bir an önce transfer edilmesini istediği öğrenildi.