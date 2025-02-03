Memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını etkileyecek enflasyon farkının ilk verisi ocak ayı enflasyonuyla birlikte belli oldu. Peki Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) oranlarına göre memur maaşlarında ve emekli aylıklarında bu oran ne?

Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre yılda iki kere zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre aylık zamları belirlenen emekliler, 2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz hesaplarına başladı.

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK), göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı verilere göre ise ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak 2025’te aylık bazda yüzde 8,22; yıllık bazda yüzde 81,01 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Ocak sonu itibarıyla bu oran yüzde 5,03’ü geçti.

Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam temmuz maaşlarına yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.