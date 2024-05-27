Memur maaş zamları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Bu fark, %10'luk toplu sözleşme zammına eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.

TÜİK verileri ve zam oranları

Sabah gazetesinin haberine göre, TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamını 3 Haziran Pazartesi günü açıklayacak. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz Çarşamba günü duyurulacak. Bu verilerle birlikte 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinleşecek. Ocak döneminde %15 toplu sözleşme zammı uygulanırken, temmuz döneminde bu oran %10 olacak.

Meslek gruplarına göre yeni maaşlar

Nisan ayında TÜFE, yıllık bazda %69,80’e yükselerek 2207,50'ye çıktı. Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon %18,72, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı %18,72, memur enflasyon farkı %3,23 ve toplu sözleşme zammı %10 olarak hesaplandı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarıyla zam oranı daha da artacak.

Sosyal destek ödemelerinde artış

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları da memur zammı ile artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi %25,46 olarak hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da aynı oranda olacak. Bu durumda, en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak, memur emeklisinin taban aylığı ise 17 bin 500 TL’nin üzerinde olacak. Ortalama memur maaşı 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.