Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 enflasyon verileri ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Enflasyon oranları doğrultusunda memur maaşlarına %11,54 oranında artış yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 43 bin 698 TL oldu.

Zam oranları ve enflasyon verileri

Aralık 2024’te:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): %1,03 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon: %44,38 olarak gerçekleşti.

12 aylık TÜFE ortalaması: %58,51 oldu.

Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri %11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,75 zam aldı.

En düşük memur maaşı 43 bin 698 TL oldu

Zamla birlikte en düşük memur maaşı, 39 bin 177 TL’den 43 bin 698 TL’ye yükseldi. Memur emeklileri de benzer oranlarda maaş artışı aldı.

Memur-Sen’den tepki: Refah payı talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan zam oranına tepki göstererek açıklamalarda bulundu:

“Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Enflasyon farkı ve maaş artışı, çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kalıyor. Gelirde adaletin sağlanması için refah payı talep ediyoruz.” dedi.

Yalçın, enflasyon karşısında memur maaşlarının eridiğini ve refah payı eklenmeden yapılan zamların yeterli olmadığını vurguladı.

Verilerin açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi. Refah payı isteyen Yalçın, "2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli, kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.

Yalçın daha önce yaptıkları kendi tekliflerinin yüzde 15 zam üzerine yüzde 10'luk refah payı olduğunu belirtti. Yalçın enflasyonu dizginlemek için maaşların baskılanması anlayışına da anlam veremediklerini söyledi.