Milyonlarca memur ve emeklinin maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşti. Bu veriler doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, şubat ayı maaşlarına yansıyacak. Maaş farklarının yatırılacağı tarih de belirlendi.

Maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları için yapılan düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ancak bu süreçte, maaş farkları şubat ayı maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılacak. 2025 Ocak ayı emekli maaşı zamlarının ardından, emekli maaşı farklarının 17 Ocak itibariyle hesaplara yatması bekleniyor.

Emekli maaşları için 2025 Ocak dönemi zamlı ödeme tarihleri şu şekilde:

4A emekli maaşı ödemeleri:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B emekli maaşı ödemeleri:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

En düşük emekli maaşı zam farkı ne kadar?

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı, 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşını alanlar 1.969 TL tutarında zam farkı alacak. Bu fark, emeklilerin maaşlarına ek olarak hesaplarına yatırılacak.