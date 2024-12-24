2025 yılı memur ve emekli maaş zammı için gözler TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yeni maaş oranları belirlenecek.
Enflasyon oranları ve zam beklentisi
- 5 aylık enflasyon oranı: %14,57
- SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %14,57
- Memur enflasyon farkı: %4,15
- Toplu sözleşme zammı: %6
- Memur zammı: %10,40
Tahmini 6 Aylık Enflasyon: %16,54
Memur zammı: %12,31
Meslek meslek yeni memur maaşları
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 64.872 TL
- Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.849 TL
- Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 59.046 TL
- Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 53.280 TL
- Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 65.222 TL
- Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 59.021 TL
- Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 74.320 TL
- Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.853 TL
- Mühendis 1/4: 58.957 TL → 64.440 TL - 72.372 TL
- Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 47.046 TL
- Profesör 1/4: 85.671 TL → 96.217 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 63.496 TL
- Vaiz 1/4: 49.161 TL → 55.212 TL
- Avukat 1/4: 56.179 TL → 63.094 TL
Yeni emekli maaşları
- Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 71.817 TL
- Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 63.565 TL
- Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL
- Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL
- Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL → 29.580 TL
- Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.618 TL
- Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.717 TL
- Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.799 TL
- İmam Hatip: 26.568 TL → 29.838 TL
- Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.838 TL
En düşük maaşlar
- En düşük memur maaşı: 43.283 TL → 44.031 TL
- En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL → 19.837 TL
Emekliler için ek zam tartışması
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,54 zam beklentisi oluşurken, memur emeklilerinin zammının 4-5 puan daha düşük olması tartışmalara neden oldu. Zam oranlarının eşitlenmesi önerileri gündemde.
TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte nihai maaşlar 3 Ocak 2025’te kesinleşecek.
Kaynak: Sözcü