2025 yılı memur ve emekli maaş zammı için gözler TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yeni maaş oranları belirlenecek.

Enflasyon oranları ve zam beklentisi

5 aylık enflasyon oranı: %14,57

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %14,57

Memur enflasyon farkı: %4,15

Toplu sözleşme zammı: %6

Memur zammı: %10,40

Tahmini 6 Aylık Enflasyon: %16,54

Memur zammı: %12,31

Meslek meslek yeni memur maaşları

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.853 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL → 64.440 TL - 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL → 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL → 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL → 63.094 TL

Yeni emekli maaşları

Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 71.817 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 63.565 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.580 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL → 29.580 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.618 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.717 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.799 TL

İmam Hatip: 26.568 TL → 29.838 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.838 TL

En düşük maaşlar

En düşük memur maaşı: 43.283 TL → 44.031 TL

En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL → 19.837 TL

Emekliler için ek zam tartışması

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %16,54 zam beklentisi oluşurken, memur emeklilerinin zammının 4-5 puan daha düşük olması tartışmalara neden oldu. Zam oranlarının eşitlenmesi önerileri gündemde.

TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte nihai maaşlar 3 Ocak 2025’te kesinleşecek.