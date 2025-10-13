Karakaş, maaşların %16–18 arasında artırılacağını ve 1.000 TL taban zammın kesinleştiğini belirtirken, seyyanen zam beklentisi olanları uyardı.

Karakaş, yaptığı analizde, tüm sabit gelirli vatandaşlar gibi memur ve emeklilerin de enflasyon karşısında gelir kaybı yaşadığını vurguladı. 2008 sonrası SGK sistemine girenlerin 2033 yılına kadar emekli olamayacağını hatırlatan Karakaş, Eylül 2025 itibarıyla TÜFE artışının %3,23, Temmuz-Ağustos kümülatif enflasyonun ise %7,5 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Mevcut memur ve emekli maaşlarının %13,64 oranında güncellemeye tabi olacağını ve buna 1.000 TL taban artışın ekleneceğini açıklayan Karakaş, yıl sonu itibarıyla toplam maaş artışının %16,5 ila %18,5 arasında olmasını beklediğini söyledi.

Ankara kulislerinden edindiği bilgiler doğrultusunda Karakaş, hükümetin seyyanen zam konusunda katı bir tavır sergilediğini ve 2026 Ocak ayında bu yönde bir artış bekleyenlerin hayal kırıklığı yaşayacağını kaydetti. Refah payı için ise henüz erken olduğunu belirtti.

Hükümetin yıl sonu enflasyon hedefinin %28,5, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise %29,86 olarak öngörüldüğünü hatırlatan Karakaş, “%30’un üzerine çıkmamak, dezenflasyon sürecinde psikolojik bir eşiktir” değerlendirmesini yaptı.

Karakaş, bazı kamu zamlarının yıl sonuna kadar ertelenebileceğini, hükümetin hedefinin yıl sonuna kadar enflasyonu %30’un altında tutmak olduğunu ifade etti. Refah payı gibi ek düzenlemelerin ise süreç ilerledikçe netleşebileceğini belirtti.

Uzman, analizini yalnızca mevcut emekliler üzerinden yaptığını vurguladı.