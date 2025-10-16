Memur-Sen üyeleri, 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’ye sunulmadan önce Meclis önünde eylem yaptı. Genel Başkan Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine yansıyacak şekilde seyyanen ek zam talep ettiklerini açıkladı.

Meclis önünde eylem ve talepler

Konfederasyon üyeleri, “Emeği Gören Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz” yazılı pankart açtı ve memur maaşlarının iyileştirilmesi yönünde sloganlar attı. Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak kamuda çalışma barışının bozulduğunu söyledi.

Ek zam ve 3600 ek gösterge talebi

Yalçın, bütçe görüşmelerinin memurun alım gücünü artırmak için bir fırsat olduğunu belirtti. Talep edilen başlıca maddeler şunlar:

Memur ve emekliye seyyanen ek zam

Birinci dereceye 3600 ek gösterge yasalaşması

Harcırah ve yiyecek yardımı sorunlarının çözülmesi

Fazla çalışma ücretinde statüler arası adaletsizliğin giderilmesi

Ekonomik ve sosyal gerekçeler

Yalçın, memurların maaşlarının yüzde 50’den fazlasını kiraya ödediğini vurguladı ve kamuda ücret dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Ayrıca çarpık tabloyu düzeltmek için Meclis’in iradesini kullanması çağrısında bulundu.

Yeni kanun çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun artık ömrünü tamamladığını belirterek, yeni bir kanunun çıkarılması gerektiğini ifade etti.