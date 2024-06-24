Milyonlarca memur ve emeklinin gözleri, 3 Temmuz'da açıklanacak olan TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %43,52 olarak belirlenmiş durumda. Haziran ayı enflasyonunun %2,52 olarak tahmin edilmesi, yılın ilk yarısı için enflasyon oranını %25,81'e çıkarıyor.

Memur ve Emekli Maaşlarına Enflasyon Farkı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon verisi %22,72 olarak kesinleşti. Haziran ayı beklentileri de eklenince, 2024 yılının ilk yarısı için memur ve emekli maaşlarına %25,81 oranında enflasyon farkı yansıyacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen zam oranları ise %15 ve %10. Bu durumda memurlar, %20,34 oranında ek zam alacaklar.

Refah Payı Beklentileri

Kamuoyunda refah payı ile ilgili üç farklı formül konuşuluyor: %5, %10 ve %15. Emin Yılmaz, en güçlü tahminin %5 oranında refah payı olacağını öngörüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağkur emeklileri %25,81 enflasyon farkına ek olarak %5 refah payı alarak toplamda %30,81 oranında zam alacaklar. Diğer varyasyonlarda ise zam oranı %35 ve %40'a kadar çıkabilir.

Eşit Zam ve Kök Maaş Düzenlemeleri

Hükümetin, geçmişte olduğu gibi, emekli maaşlarında eşit zam politikası uygulaması bekleniyor. Ancak memurlar için refah payı verilmesi beklenmiyor, zira 2023 Temmuz ayında memurlara 8.077 TL seyyanen zam yapılmıştı. Özellikle kök maaşı 8.000 TL’nin altında kalanlar için yeni düzenlemeler yapılması gerekliliği üzerinde duruluyor. Kök maaşların en az 10.000 TL’ye çıkarılması ve ardından enflasyon farkı verilmesi planlanıyor. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12.500 TL veya 15.000 TL'ye çıkarılabileceği konuşuluyor.