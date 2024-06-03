Mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşmesi, memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkının da belirlenmesini sağladı.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk 6 ayına dair verilerin netleşmesi bekleniyor. Ocak ayında %6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, mayıs ayında %3,37 olarak kaydedilmişti. Toplu sözleşme gereği memur ve emeklilerin alacağı zam, yüzde 10 artışa ek olarak enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 22,72 oldu.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklilerinin yılda iki kez zam aldığını belirtti. Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine göre, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olduğunu ancak toplu sözleşmeye dayanılarak yüzde 19,5 ile yüzde 20,50 arasında bir zam alınabileceğini ifade etti. Kesin sonuç, 3 Temmuz'da açıklanacak zam farkıyla birlikte netleşecek.

Karakaş ayrıca, memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi beklentisi içinde olduğunu vurguladı. Geçmişte de eşitleme yapıldığına dikkat çeken Karakaş, memur emeklilerinin yüzde 20 yerine yüzde 25 zam taleplerinin olduğunu belirtti.

Ekonomi yönetiminin zam konusunda yasal düzenlemeye tabi olacağını düşündüğünü aktaran Karakaş, refah payı veya devlet desteğinin olmayacağını öngördüklerini ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, memur ve emeklilerin maaş zam oranlarının yüzde 20 civarında olması bekleniyor.