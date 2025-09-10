2026 Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam oranları, Orta Vadeli Program (OVP) tarafından açıklanan güncel enflasyon beklentisine göre netleşti. OVP, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28.5 olarak duyurdu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklileri için maaş artışlarını belirleyecek.
Temmuz ve Ağustos enflasyon farkı
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerine göre emekliler için iki aylık zam farkının kümülatif yüzde 4.14 olduğunu açıkladı. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı ise yüzde 16.67 olarak verilmişti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri
OVP’deki yüzde 28.5’lik yıl sonu tahminine göre, yılın ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.14’lük bir enflasyon farkı öngörülüyor. Buna göre emekliler Ocak ayında maaşlarında bu oran kadar artış alacak.
Memur ve memur emeklileri
Memur ve memur emeklilerinde ise 8. Dönem Toplu Sözleşme devreye girecek. Buna göre:
-
İkinci yarı için yüzde 5 zam
-
Gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 11 zam
-
Ayrıca 1000 TL taban aylık artışı
OVP’deki yüzde 28.5 tahmini baz alındığında memur ve memur emeklileri için toplam zam yüzde 16.44 olacak. Taban aylık artışıyla birlikte maaşlar şu seviyelere çıkacak:
-
En düşük memur emeklisi: 22.672 TL → 27.399 TL
-
En düşük bekar memur: 46.709 TL → 55.388 TL
-
En düşük evli memur: 50.502 TL → 59.804 TL
En düşük emekli maaşı
Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. OVP tahminine göre Ocak 2026’da bu rakam 18.592 TL olması bekleniyor. Emin Yılmaz, “Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.