2026 Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam oranları, Orta Vadeli Program (OVP) tarafından açıklanan güncel enflasyon beklentisine göre netleşti. OVP, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28.5 olarak duyurdu. Bu oran, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklileri için maaş artışlarını belirleyecek.

Temmuz ve Ağustos enflasyon farkı

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerine göre emekliler için iki aylık zam farkının kümülatif yüzde 4.14 olduğunu açıkladı. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon farkı ise yüzde 16.67 olarak verilmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri

OVP’deki yüzde 28.5’lik yıl sonu tahminine göre, yılın ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.14’lük bir enflasyon farkı öngörülüyor. Buna göre emekliler Ocak ayında maaşlarında bu oran kadar artış alacak.

Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklilerinde ise 8. Dönem Toplu Sözleşme devreye girecek. Buna göre:

İkinci yarı için yüzde 5 zam

Gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 11 zam

Ayrıca 1000 TL taban aylık artışı

OVP’deki yüzde 28.5 tahmini baz alındığında memur ve memur emeklileri için toplam zam yüzde 16.44 olacak. Taban aylık artışıyla birlikte maaşlar şu seviyelere çıkacak:

En düşük memur emeklisi: 22.672 TL → 27.399 TL

En düşük bekar memur: 46.709 TL → 55.388 TL

En düşük evli memur: 50.502 TL → 59.804 TL

En düşük emekli maaşı

Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. OVP tahminine göre Ocak 2026’da bu rakam 18.592 TL olması bekleniyor. Emin Yılmaz, “Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.