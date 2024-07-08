Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu. 2024 yılının ikinci yarısında memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak. Bu gelişme sonrası, emeklilere maaş farkı ödeme tarihleri merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu açıklama sonrası bedelli askerlikten kıdem tazminatı tavanına kadar birçok alanda değişiklikler yaşandı. Emekli maaş farkı ödemesi de gündemdeki yerini koruyor.

Zam farkı ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklileri, 2024 yılının ilk altı ayında toplu sözleşme ile %15 zam aldı. İlk altı ayda oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Altı aylık enflasyonun %15'i aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

Temmuz zammı ne kadar oldu?

İlk altı ay için %15 toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, %8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında %10'luk sözleşme zammı eklenince toplam zam oranı %19,3 oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklileri %19,31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına %24,73 oranında zam yapıldı.