Binlerce memur ve emeklinin beklediği zam 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Emeklilerin, yılın ikinci 6 aylık döneminde ise alacağı zam oranını merak ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek?GÜLSÜM YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Memur ve emeklilerin gözü haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37 olarak, memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin aylığında yüzde 17,38'lik artış yaşandı. Bunun üstüne TÜİK’in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri de eklenecek.

EN AZ YÜZDE YİRMİ ZAM BEKLENİYOR

Emekli ve memurların temmuz ayında alacağı zam oranı, haziran enflasyon verileri ile birlikte yüzde 20 ila 21 civarında olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayı gidişatı da göz önünde bulundurulduğunda yüzde 25 ila 26 oranında olması düşünülüyor.