Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde kritik bir gelişme yaşandı. Hükümet ile sendikalar arasında sürdürülen pazarlıklar sonuçsuz kalırken, Memur-Sen zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıma kararı aldı.

2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti son teklifini sunmuş, ancak memur tarafı bu teklifin beklentileri karşılamadığını belirtmişti. Özellikle genel zam konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Gelinen noktada toplu sözleşme sürecinde kritik karar mercii Kamu Görevlileri Hakem Heyeti olacak. Heyetin, tarafların taleplerini değerlendirerek önümüzdeki günlerde nihai kararı vermesi bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş artış oranı Hakem Kurulu’nun alacağı karara göre şekillenecek.