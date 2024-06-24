Menderes Belediyesi, yoğunluğa karşı özel önlemler alarak vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesini sağladı.

Yoğunluk, ilçe nüfusunun 10 katını aştı. Menderes Belediyesi, tüm birimleriyle sahada olarak bu yoğunluğun sorunsuz bir şekilde atlatılmasını sağladı. Temizlik, zabıta, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlükleri, artan nüfusa bağlı ihtiyaçları karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaşanan yoğunluğa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayram tatiliyle birlikte ilçemizde aşırı bir yoğunluk yaşandı. Özellikle sahil bölgemizde iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluştu. Biz de Menderes Belediyesi olarak bu nüfus artışına hazırlıklıydık. Tüm ekiplerimizle koordineli şekilde sahadaydık. Vatandaşımızın huzurlu ve mutlu şekilde tatilini geçirmesi bizim için önemli. Normal nüfusumuzun 10 katını bulan bir artış yaşandı bu tatilde. Buna rağmen hizmetlerimizde aksama yaşanmaması için özen gösterdik" dedi.