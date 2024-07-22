Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve geldiği günden bu yana on bine yakın vatandaşın sesine kulak verdi. "Birlik ve beraberlikle Menderes için güzel günlere" sloganıyla yola çıkan Başkan Çiçek, belediyede başlattığı uygulamalarla dikkat çekiyor.

Başkan Çiçek'in vatandaşlarla buluşmaları

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve başladığı günden itibaren on bine yakın vatandaşla birebir görüşerek onların taleplerini dinledi. Başkan Çiçek, her çarşamba günü belediye binasında, perşembe günleri ise Özdere hizmet binasında vatandaşlarla buluşuyor.

Başkan Çiçek, sadece vatandaşlarla değil, aynı zamanda yüzden fazla STK, dernek, kurum ve kuruluşla da görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde istek ve önerileri dinleyen Çiçek, çözüm odaklı yaklaşımıyla Menderes halkının sesi oluyor.

Birlik ve beraberlik içinde Menderes

Başkan İlkay Çiçek, Menderes'i geleceğe taşımak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İlçemizin her noktasında etkin hizmetlerle vatandaşımızın yanında olurken, haftanın belirli günlerinde başlattığımız vatandaş buluşmalarıyla da hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. Bugüne kadar on bine yakın hemşehrimizle bir araya geldik, onların sesi olduk. Birlik ve beraberlik içerisinde Menderes’imizi geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.